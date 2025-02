Familiares e amigos se despedem de idoso que morreu eletrocutado durante chuva forte, em Manaus (AM) Durante a remoção, bombeiros deixaram corpo do idoso cair de uma altura de cerca de três metros Amazonas Record|Do R7 21/02/2025 - 13h53 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h53 ) twitter

Amigos e parentes de Leandro Bruno Henrique, de 62 anos, compareceram a uma funerária na zona centro-sul de Manaus (AM), para prestar as últimas homenagens ao idoso, na última quinta-feira (20). Leandro morreu ao receber uma descarga elétrica no telhado de casa, após subir para desentupir uma calha.

Os bombeiros foram acionados para remover o corpo do telhado, mas o que mais repercutiu nesta história foi o vídeo que registra essa operação.

A equipe que estava realizando o trabalho, por descuido, deixou o corpo do idoso cair de uma altura de cerca de três metros.