Feira do São Jorge ganha nova estrutura com praça de alimentação e Wi-Fi grátis Reforma tem como objetivo melhorar a renda dos feirantes e atrair mais visitantes Amazonas Record|Do R7 24/04/2025 - 20h12 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h12 )

A tradicional feira do bairro São Jorge, em Manaus (AM), foi totalmente revitalizada, trazendo uma nova estrutura com 18 boxes e 45 bancas para a venda de pescados, frutas, verduras e lanches.

A reforma tem como objetivo melhorar a renda dos feirantes e atrair mais visitantes. A feira agora conta com uma praça de alimentação e Wi-Fi grátis, incentivando a presença de famílias e fomentando a economia local.