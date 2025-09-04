Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Festival Sou Manaus 2025 contará com atrações musicais e humorísticas

A estrutura do festival inclui palcos no centro histórico de Manaus (AM), com fácil acesso e segurança para o público

Amazonas Record|Do R7

O Festival Sou Manaus 2025 está prestes a começar e contará com shows de artistas renomados, como Padre Alessandro Campos, Fernandinho, Paralamas do Sucesso e MC Livinho. O evento, que celebra 10 anos, irá oferecer música, gastronomia, artesanato e comédia, tudo gratuito. A estrutura do festival inclui palcos no centro histórico de Manaus (AM), com fácil acesso e segurança para o público.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.