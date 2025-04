Filhote de socó-boi é resgatado em Manaus (AM) Ave foi encaminhada ao centro de triagem de animais silvestres para tratamento Amazonas Record|Do R7 09/04/2025 - 20h44 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um filhote de socó-boi foi resgatado no bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), após ser encontrado acuado por animais domésticos. Uma moradora local acionou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, que realizou o resgate.

O animal foi encaminhado ao centro de triagem de animais silvestres do Ibama, onde passará por avaliação clínica e acompanhamento veterinário. O objetivo é reabilitar a ave para posterior soltura em seu habitat natural. O IPAAM reforça a necessidade de a população acionar os órgãos competentes ao encontrar animais silvestres em risco.