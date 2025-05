Fiscalização do Detran registra quase mil irregularidades no feriado Dentre elas, 123 autuações de motociclistas conduzindo sem capacete e 51 motoristas dirigindo sob efeito de álcool Amazonas Record|Do R7 02/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, uma operação conjunta do Detran e da Polícia Militar do Amazonas focou na fiscalização da Lei Seca e de motocicletas em Manaus.

A operação teve como objetivo reduzir infrações e acidentes na cidade e nas saídas para municípios da região metropolitana. Foram identificadas 968 irregularidades, incluindo 123 autuações por condução de motocicletas sem capacete e 51 motoristas dirigindo sob efeito de álcool.