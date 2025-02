Funcionária é ameaçada durante assalto em mercadinho Ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança Amazonas Record|Do R7 11/02/2025 - 15h19 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h19 ) twitter

No Amazonas, uma funcionária de mercadinho e um cliente idoso foram ameaçados durante um assalto no centro de Manaus. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O assaltante, armado, fez diversas ameaças e, após o crime, fugiu do local.