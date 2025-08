Funcionária grávida de 2 meses sofre queimaduras durante incêndio em Manaus A jovem, Letícia Gomes do Nascimento, de 21 anos, foi socorrida antes da chegada dos bombeiros e, por isso, não constava na lista oficial de feridos Amazonas Record|Do R7 06/08/2025 - 19h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma funcionária grávida de 2 meses sofreu queimaduras no incêndio que atingiu duas fábricas no Distrito Industrial, em Manaus (AM). A jovem, Letícia Gomes do Nascimento, de 21 anos, foi socorrida antes da chegada dos bombeiros e, por isso, não constava na lista oficial de feridos. O estado de saúde dela é estável. O Corpo de Bombeiros está trabalhando há mais de 30 horas no local para controlar as chamas.