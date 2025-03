Homem com ficha criminal extensa é preso mais uma vez na Praça 14, em Manaus (AM) Criminoso é conhecido como Pêpa e foi detido por tráfico de drogas Amazonas Record|Do R7 19/03/2025 - 11h25 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h25 ) twitter

Edmilson Vitor de Aquino Coelho, conhecido no mundo do crime como Pêpa, foi preso novamente em Manaus por tráfico de drogas. Com uma ficha criminal extensa, incluindo crimes de roubo majorado e associação para o tráfico, Pêpa foi detido sem resistência na Avenida Duque de Caxias, no bairro Praça 14.

A prisão foi realizada pelo delegado Cícero Túlio, que destacou a participação de Pêpa em assaltos e tortura psicológica de vítimas. Anteriormente preso durante a operação Domo de Ferro, Pêpa agora enfrenta a justiça mais uma vez, permanecendo à disposição das autoridades.