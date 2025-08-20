Logo R7.com
Homem condenado a 24 anos de prisão por homicídio está foragido

Wellison Rosemberg Rodrigues dos Santos, de 42 anos, cometeu o crime no município de Itapiranga (AM) em 2007

Amazonas Record|Do R7

A polícia de Itapiranga (AM) divulgou a imagem de Wellison Rosemberg Rodrigues dos Santos, de 42 anos, acusado de ter cometido um homicídio em 2007. O suspeito, conhecido como ‘Licinho Matador’, foi condenado a 24 anos de prisão. Ele também é investigado por tráfico de drogas. Informações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181 ou pelo 190.

