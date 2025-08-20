Homem condenado a 24 anos de prisão por homicídio está foragido Wellison Rosemberg Rodrigues dos Santos, de 42 anos, cometeu o crime no município de Itapiranga (AM) em 2007 Amazonas Record|Do R7 20/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h38 ) twitter

A polícia de Itapiranga (AM) divulgou a imagem de Wellison Rosemberg Rodrigues dos Santos, de 42 anos, acusado de ter cometido um homicídio em 2007. O suspeito, conhecido como ‘Licinho Matador’, foi condenado a 24 anos de prisão. Ele também é investigado por tráfico de drogas. Informações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181 ou pelo 190.