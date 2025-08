Homem é assassinado a tiros enquanto levava filho para a escola em Manaus A RECORD teve acesso a câmeras de segurança que registraram o momento exato do crime Amazonas Record|Do R7 01/08/2025 - 20h22 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro enquanto levava o filho para a escola no Conjunto Campos Salles, em Manaus (AM). A RECORD teve acesso a câmeras de segurança que registraram o momento exato do crime. Dois criminosos de moto se aproximaram do veículo, atiraram contra o motorista e fugiram. O caso está sob investigação, mas ainda não há informações sobre os envolvidos.