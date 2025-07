Homem é encontrado morto dentro de casa no bairro Armando Mendes, em Manaus Fábio Peres Cavalcante, de 34 anos, estava com hematomas na cabeça Amazonas Record|Do R7 21/07/2025 - 20h27 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h27 ) twitter

Um homem foi encontrado morto em uma residência no bairro Armando Mendes, em Manaus (AM). Segundo informações, Fábio Peres Cavalcante, de 34 anos, era conhecido por seu histórico de dependência de álcool e drogas. Ele estava em recuperação há 4 meses, mas, na última semana, havia voltado a beber. Fábio foi encontrado com hematomas na cabeça e a polícia investiga as circunstâncias do crime.