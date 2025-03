Homem é preso após invadir casa e fazer ex-mulher refém em Manaus (AM) Ele responderá por tentativa de homicídio e outros crimes relacionados à violência doméstica Amazonas Record|Do R7 25/03/2025 - 15h58 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h58 ) twitter

Um homem de 35 anos foi preso na zona oeste de Manaus (AM), após invadir a casa da ex-mulher e ameaçá-la com uma faca, com a intenção de reatar um casamento de doze anos. Durante a invasão, o cunhado da vítima foi esfaqueado ao tentar intervir.

A polícia foi acionada por vizinhos e, após negociações, o agressor se rendeu. Ele responderá por tentativa de homicídio e outros crimes relacionados à violência doméstica.

O caso destaca a alarmante situação de violência contra mulheres no Amazonas, que ocupa o terceiro lugar em casos de violência no Brasil.