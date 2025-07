Homem é preso após manter companheira em cárcere privado por ciúmes A vítima sofreu agressões físicas, incluindo um ataque com garrafa de vidro, e foi ameaçada de morte Amazonas Record|Do R7 11/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 30 anos foi preso acusado de manter a companheira em cárcere privado por 15 dias no Jorge Teixeira, em Manaus (AM). A vítima sofreu agressões físicas, incluindo um ataque com garrafa de vidro, e foi ameaçada de morte. Segundo relatos, a motivação seria ciúmes excessivos. Foi a mãe da vítima que denunciou o caso à polícia. O suspeito responderá por crimes de sequestro, cárcere privado, ameaça e agressão.