Homem é preso após roubar cartão e fazer compras em Alvarães (AM) Identificado como Antônio dos Santos Ferreira, de 30 anos, ele foi acusado de gastar mais de R$ 600 com o cartão da vítima Amazonas Record|Do R7 02/07/2025 - 20h46 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h46 )

Um homem foi preso em flagrante, em Alvarães (AM), após roubar o cartão de uma mulher. Identificado como Antônio dos Santos Ferreira, de 30 anos, ele foi acusado de realizar compras acima de R$ 600 com o cartão da vítima. O suspeito, já com histórico de furtos e ameaças, confessou o crime e agora está à disposição da Justiça.