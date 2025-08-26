Homem é preso com 15 kg de maconha dentro de mala no aeroporto de Manaus Durante a inspeção por raio-X, os agentes identificaram os tabletes e prenderam o passageiro, que iria para Guarulhos (SP) Amazonas Record|Do R7 26/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h18 ) twitter

Um homem foi flagrado com 15 kg de maconha em uma mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus (AM). Durante a inspeção por raio-X, os agentes identificaram os tabletes e prenderam o passageiro, que iria para Guarulhos (SP). Ele ainda tentou sujar as embalagens com um tipo de substância para mascarar o cheiro da droga, mas sem sucesso. O suspeito responderá por tráfico de drogas.