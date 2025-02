Homem é preso em Manaus (AM) após deixar a companheira gravemente ferida

Homem é preso em Manaus (AM) após deixar a companheira gravemente ferida Crime ocorreu no bairro Santa Etelvina, zona norte da cidade Amazonas Record|Do R7 23/01/2025 - 15h30 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h30 ) twitter

No último dia 14 de janeiro, um homem agrediu a esposa, com quem vivia há 4 anos, deixando várias lesões pelo corpo. O crime ocorreu no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus (AM).

Depois de denúncia da vítima à polícia, os agentes encontraram drogas e armas em posse do homem.

Ele foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e está à disposição da Justiça.