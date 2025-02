Homem é preso em Tefé (AM) suspeito de esfaquear companheira Crime teria sido cometido após uma crise de ciúmes do acusado Amazonas Record|Do R7 30/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h06 ) twitter

Em Tefé, no interior do Amazonas, um homem foi preso suspeito de esfaquear a companheira, de 38 anos, após uma crise de ciúmes do acusado.

A mulher está internada em estado grave no Hospital Municipal da cidade.

O companheiro, suspeito do crime, foi preso por tentativa de feminicídio.