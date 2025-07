Homem é preso por abusar sexualmente e maltratar enteadas de 4 e 9 anos A mais nova, devido aos abusos, contraiu uma infecção sexualmente transmissível Amazonas Record|Do R7 24/07/2025 - 20h42 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de estuprar e maltratar as enteadas de 4 e 9 anos no Amazonas. A mais nova, devido aos abusos sexuais, contraiu uma infecção sexualmente transmissível. A mais velha, que possui malformação congênita, sofria maus-tratos físicos. O suspeito também foi flagrado com uma arma de fogo ilegal. Ele responderá por estupro de vulnerável, maus-tratos e porte ilegal de arma.