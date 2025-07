Homem é preso por agredir e abusar sexualmente da ex-companheira O crime aconteceu em maio, após uma crise de ciúmes do agressor, quando a vítima voltava de uma festa Amazonas Record|Do R7 29/07/2025 - 20h43 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 39 anos foi preso por agredir, furtar e abusar sexualmente da ex-companheira de 44 anos em Manaus (AM). O crime aconteceu em maio, após uma crise de ciúmes do agressor, quando a vítima voltava de uma festa. O homem, que não aceitava o fim do relacionamento, foi detido após dois meses de investigação. Ele responderá por injúria, ameaça, abuso sexual e lesão corporal grave.