Homem é preso por estupro virtual após manipular jovem a se automutilar Segundo a polícia, o suspeito influenciava a vítima pela internet, a induzindo a se automutilar e enviar fotos e vídeos dos atos Amazonas Record|Do R7 06/06/2025 - 19h54 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h54 )

Um homem foi preso em Santo Antônio do Içá (AM) acusado de estupro virtual contra uma jovem do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o suspeito manipulava a vítima pela internet, a induzindo a se automutilar e enviar fotos e vídeos dos atos. A prisão foi solicitada pelo Juizado da Infância após a mãe da vítima descobrir o material no celular dela. A jovem está sob cuidados psicológicos e familiares.