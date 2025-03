Homem é preso por ignorar medida protetiva e perseguir as próprias primas em Manaus (AM) O suspeito ameaçava e perseguia as vítimas, que possuem 17 e 38 anos

Amazonas Record|Do R7 28/03/2025 - 10h28

