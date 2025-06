Homem é preso por roubo e tentativa de estupro em Manaus Com o suspeito, a polícia apreendeu objetos roubados e um veículo com placa adulterada Amazonas Record|Do R7 03/06/2025 - 20h18 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h18 ) twitter

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de integrar uma quadrilha que roubava residências em Manaus (AM). Ele também foi acusado de tentar abusar sexualmente de uma jovem durante um dos assaltos. Com o suspeito, a polícia apreendeu objetos roubados e um veículo com placa adulterada. Dois comparsas fugiram, mas a investigação continua para capturá-los.