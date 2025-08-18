Logo R7.com
Homem é procurado por esfaquear cadela grávida em Manaus

O suspeito, identificado como Marlison Freitas Cardoso, de 29 anos, fugiu após o crime

Amazonas Record|Do R7

Um homem está sendo procurado por esfaquear uma cadela grávida no bairro Santa Etelvina, em Manaus (AM). O suspeito, identificado como Marlison Freitas Cardoso, de 29 anos, fugiu após o crime. A cadela sobreviveu, mas perdeu os filhotes. A população é incentivada a denunciar anonimamente. Marlison é considerado perigoso e a polícia busca informações para capturá-lo.

