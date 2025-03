Homem em situação de rua é morto a facadas em Manaus Vítima foi identificada como Adrilan Igor da Silva, de 26 anos Amazonas Record|Do R7 12/03/2025 - 10h40 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h40 ) twitter

Um homem em situação de rua, identificado como Adrilan Igor da Silva, de 26 anos, foi morto a facadas na zona centro-oeste de Manaus (AM).

O crime ocorreu em plena luz do dia após uma discussão com um casal, que ainda não foi identificado. A vítima foi atingida na barriga e morreu no local.

A polícia agora investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para esclarecer a motivação e autoria do crime.