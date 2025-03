Homem entra em farmácia, pega um celular de cima do balcão e sai sem ser visto Caso aconteceu em Manaus (AM) e polícia está em busca do suspeito Amazonas Record|Do R7 13/03/2025 - 12h35 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h35 ) twitter

Um vídeo nas redes sociais revela o momento exato em que um homem entra em uma farmácia e furta um celular. As imagens mostram o suspeito fingindo falar ao telefone antes de se aproximar dos aparelhos e colocá-los no bolso.

A ação audaciosa foi registrada pelas câmeras do estabelecimento, permitindo uma visão clara do rosto do criminoso. A polícia está em busca do suspeito e a população é incentivada a denunciar qualquer informação relevante.