Homem envolvido em agressão contra mulher na saída de show se entrega à polícia em Manaus (AM) Caso aconteceu na madrugada do domingo (23), na Zona Sul da cidade Amazonas Record|Do R7 26/03/2025 - 10h50 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h50 )

Homem identificado como Leandro Macedo dos Santos, acusado de agredir brutalmente uma mulher na saída de um show em Manaus (AM), se entregou à polícia nesta terça-feira (25). Ele compareceu à Delegacia do Sétimo Distrito Integrado de Polícia, no bairro São Lázaro, acompanhado de seu advogado, para prestar esclarecimentos sobre a agressão, que ocorreu na madrugada de domingo (23), na Avenida Rodrigo Otávio, Zona Sul da cidade.

Em seu depoimento, Leandro negou as alegações das mulheres, que afirmaram que o veículo dele teria sido atingido por elas enquanto estacionavam.

Segundo o acusado, a batida no carro foi forte o suficiente para danificar a traseira do veículo, mas ele afirmou que não houve uma colisão deliberada. Leandro relatou que, após o incidente, tentou negociar com as mulheres, mas a situação se escalou, resultando em uma briga violenta.

A agressão gerou indignação nas redes sociais, especialmente pelo grau de violência. O caso foi amplamente compartilhado após imagens que mostram o momento da agressão.

Além da agressão em questão, Leandro Macedo dos Santos já responde a outros processos, incluindo casos de agressão e envolvimento com uma quadrilha de roubo de veículos. Embora tenha se entregado à polícia e prestado depoimento, ele não foi preso, mas está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A polícia segue apurando os fatos e a população cobra que o caso seja tratado com rigor.