Homem que matou e ateou fogo em três pessoas é capturado em Manaus Josué Silva dos Santos, conhecido como ‘China’, foi encontrado no Beco do Comércio, no bairro Compensa

Amazonas Record|Do R7 20/01/2025 - 20h56 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h56 ) twitter

