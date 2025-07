Idosa fica ferida após criminosos invadirem CRAS na Cidade de Deus, em Manaus A vítima estava na unidade para receber atendimento quando os suspeitos anunciaram um assalto Amazonas Record|Do R7 18/07/2025 - 20h29 (Atualizado em 18/07/2025 - 20h29 ) twitter

Uma idosa ficou ferida após quatro criminosos invadirem o CRAS da Cidade de Deus, em Manaus (AM). A vítima estava na unidade para receber atendimento quando os suspeitos anunciaram um assalto. Ao tentar correr para se esconder, a idosa bateu os braços e as pernas em móveis e se machucou. A polícia busca identificar os suspeitos com imagens de câmeras de segurança.