Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente neta de 9 anos em Tefé (AM) Criança denunciou na escola e família sabia dos abusos Amazonas Record|Do R7 13/03/2025 - 12h23 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h23 )

No interior do Amazonas, um idoso de 72 anos foi preso sob suspeita de abusar sexualmente de sua neta de nove anos. A família da vítima sabia do crime, mas não denunciou e o caso só chegou à polícia após a menina relatar o ocorrido na escola.

A polícia agiu rapidamente após o relato e prendeu o suspeito, que agora enfrenta acusações de estupro de vulnerável. A investigação também revelou que o avô incentivava a neta a trazer outras crianças para casa, ampliando o escopo dos crimes.

A família pode enfrentar acusações de negligência, por não ter informado as autoridades. O caso ocorreu no município de Tefé (AM), destacando a importância de denunciar abusos para proteger as vítimas.