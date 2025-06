Idoso leva coronhada durante assalto em Manaus Crime aconteceu no Conjunto Manoa e foi registrado por câmeras de segurança Amazonas Record|Do R7 27/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 27/06/2025 - 19h51 ) twitter

Um idoso sofreu um assalto violento no Conjunto Manoa, em Manaus (AM). Câmeras de segurança registraram o momento em que dois assaltantes em uma moto abordaram a vítima. O crime ocorreu em plena luz do dia e os criminosos agiram com brutalidade, inclusive agredindo o idoso com uma coronhada. Os moradores da região relatam que os assaltos são constantes.