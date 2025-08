Incêndio em fábrica de veículos utilitários já dura mais de 7 horas em Manaus A fumaça densa e tóxica é visível em toda a cidade Amazonas Record|Do R7 05/08/2025 - 20h33 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O incêndio que atingiu uma fábrica de veículos utilitários no Distrito Industrial, em Manaus (AM), já dura mais de 7 horas. O Corpo de Bombeiros está no local para conter as chamas, que já se alastraram para uma área verde próxima. A fumaça densa e tóxica é visível em toda a cidade. As causas ainda são investigadas, mas há suspeita de um curto-circuito ou trabalho de solda. Não há feridos.