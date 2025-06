Incidente com balsa deixa passageiros apavorados em Manaquiri (AM) A embarcação colidiu com galhos de árvores que estavam obstruindo a travessia; ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais Amazonas Record|Do R7 05/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incidente com uma balsa foi registrado em Manaquiri (AM) após a embarcação colidir com galhos de árvores que estavam obstruindo a travessia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais. Os motoristas têm procurado rotas alternativas, como balsas, devido ao bloqueio das pontes na BR-319.