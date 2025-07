Irmão do narcotraficante João Branco é preso em Manaus André de Souza Carioca, junto com um comparsa de 19 anos, foi detido com um revólver calibre 38 e uma pistola 9 mm Amazonas Record|Do R7 30/07/2025 - 20h33 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h33 ) twitter

O irmão de João Branco, líder da facção Família do Norte (FDN) no Amazonas, foi preso em flagrante em Manaus (AM). André de Souza Carioca, junto com um comparsa de 19 anos, foi detido com um revólver calibre 38 e uma pistola 9 mm. A operação resultou na apreensão de armas de fogo e placas de veículos possivelmente clonadas.