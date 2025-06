Irmãos destroem equipamentos de hospital após morte da mãe em Manicoré (AM) Revoltados com o mau atendimento sofrido pela mãe, de 70 anos, eles destruíram janelas, portas, cadeiras de rodas e outros objetos Amazonas Record|Do R7 26/06/2025 - 20h01 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h01 ) twitter

Três irmãos, de 32, 35 e 43 anos, foram presos por vandalismo em um hospital após a morte da mãe em Manicoré (AM). Revoltados com o mau atendimento sofrido pela mãe, de 70 anos, eles destruíram janelas, portas, cadeiras de rodas e outros equipamentos da unidade de saúde. O hospital afirmou que a equipe fez todos os esforços para salvar a paciente, mas a gravidade do estado de saúde dela impediu o sucesso.