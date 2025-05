Jogador de futebol de 19 anos é morto a tiros por casal em Manaus Após uma discussão com os suspeitos, Ezequias Júnior foi perseguido e baleado Amazonas Record|Do R7 22/05/2025 - 20h04 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h04 ) twitter

Um jogador de futebol de 19 anos foi morto a tiros após uma confusão com um casal em Manaus (AM). Segundo informações, o incidente ocorreu quando um homem assediou a namorada do jogador, Ezequias Júnior, o que levou a uma discussão. O agressor, junto com a companheira, perseguiu o carro de Ezequias, que tentou proteger a namorada e acabou sendo baleado. Ele foi socorrido, mas não resistiu.