Jogador do Sul América morre após ser atropelado por ônibus em Manaus O acidente aconteceu quando André William, de 18 anos, colidiu com um carro e caiu da moto Amazonas Record|Do R7 29/07/2025 - 20h49 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h49 )

Um jogador sub-20 do Sul América morreu em um acidente de trânsito em Manaus (AM). O jovem, André William, de 18 anos, pilotava uma moto quando colidiu com um carro e foi atropelado por um ônibus que passava pelo local no momento. A polícia investiga o caso enquanto a comunidade lamenta a perda do atleta, conhecido como ‘Pacai’. Ele foi sepultado na tarde de terça-feira (29).