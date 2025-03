Jovem cai duas vezes ao tentar fugir de criminosos em Manaus (AM) Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da ação Amazonas Record|Do R7 26/03/2025 - 10h59 (Atualizado em 26/03/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto violento na Rua Doze de Junho, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus (AM), que tem gerado revolta nas redes sociais.

A vítima, uma jovem, estava caminhando pela rua por volta das 19h, quando foi abordada por dois criminosos. Durante a tentativa de fuga, ela chegou a cair duas vezes, ficando bastante machucada.

Após a queda e a tentativa de se proteger, a jovem conseguiu correr até uma padaria que ainda estava aberta e se refugiar no estabelecimento. Ela jogou sua bolsa e celular para dentro do balcão da padaria, no esforço de proteger seus pertences dos criminosos.

Felizmente, os assaltantes não conseguiram levar nada, mas a vítima ficou ferida e precisou ser socorrida por familiares que estavam passando pelo local. Os criminosos fugiram em um carro vermelho, mas não foram identificados.

‌



A falta de segurança tem sido uma preocupação crescente entre os moradores da área, que pedem mais policiamento para garantir a tranquilidade no bairro.