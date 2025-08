Jovem conhecido como ‘Parázinho’ é executado com 30 tiros na frente da mãe Heliton Júnior Guerra Colares foi morto na segunda-feira (4), no Novo Aleixo, em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 05/08/2025 - 20h31 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h31 ) twitter

A polícia prendeu três suspeitos de envolvimento no assassinato de Heliton Júnior Guerra Colares, conhecido como ‘Parázinho’, que aconteceu na segunda-feira (4), no Novo Aleixo, em Manaus (AM). O crime, que envolveu oito homens, foi motivado por disputas entre facções rivais. A operação resultou na apreensão de armas e veículos, com denúncias anônimas sendo cruciais para a captura dos suspeitos.