Jovem denuncia ex por agressão, mas amigos apresentam versão diferente A amazonense Mariana Soares usou as redes sociais para mostrar os hematomas pelo corpo, mas amigos afirmaram que ela esfaqueou o ex-namorado Amazonas Record|Do R7 14/05/2025 - 20h10 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h10 )

Uma amazonense de 25 anos, identificada como Mariana Soares, usou as redes sociais para denunciar agressões físicas causadas pelo ex-companheiro em São Paulo (SP). Ela compartilhou vídeos mostrando hematomas e alegou que foi atacada após uma discussão. No entanto, amigos do acusado apresentaram uma versão diferente e afirmaram que Mariana esfaqueou o ex-namorado, que está hospitalizado. A polícia investiga o caso.