Jovem é assaltada por dupla de moto no bairro Flores, em Manaus Os criminosos chegaram em uma moto, abordaram a vítima e fugiram com os pertences dela Amazonas Record|Do R7 24/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h39 )

Uma jovem foi assaltada às 6h da manhã no bairro Flores, em Manaus (AM). Os criminosos chegaram em uma moto, abordaram a vítima e fugiram com os pertences dela. Câmeras de segurança registraram o crime. Os moradores da região relatam medo constante e cobram mais presença policial, mesmo com uma delegacia próxima.