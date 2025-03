Jovens tentam matar homem a pauladas após desentendimento Crime aconteceu em Juruá (AM) Amazonas Record|Do R7 12/03/2025 - 10h37 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h37 ) twitter

Dois jovens foram presos em flagrante, em Juruá (AM), após tentarem matar um homem a pauladas. A motivação do crime seria um desentendimento da vítima, de 35 anos, com o pai de um dos suspeitos.

Após investigações, a polícia localizou e prendeu um dos suspeitos na casa de uma cunhada, onde também encontraram armas brancas, drogas e dinheiro. A mulher, que já era conhecida por maus-tratos a animais e tráfico de drogas, foi detida por desacato e desobediência.

Durante a prisão, o suspeito informou onde estava o segundo envolvido no crime, que também foi preso.