Loja é assaltada a pouco metros de posto da Polícia Militar Caso aconteceu na Avenida Autaz Mirim, em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 17/01/2025 - 21h00

Na zona leste de Manaus (AM), uma loja de roupas que fica em frente a um posto de polícia foi assaltada. Os funcionários do local foram feitos de reféns, enquanto o criminoso armado recolheu o dinheiro do caixa.

O estabelecimento fica na Avenida Autaz Mirim, a poucos metros da base da Polícia Militar, que não percebeu ou impediu o crime. O criminoso saiu tranquilamente pela porta da frente e fugiu com o dinheiro.