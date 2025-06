Mãe e bebê são sepultadas após acidente de moto em Manaus O velório foi marcado por comoção, com familiares e amigos prestando homenagens emocionadas Amazonas Record|Do R7 24/06/2025 - 20h05 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h05 ) twitter

Foram sepultados hoje (24) os corpos da biomédica Giovanna Ribeiro da Silva, de 29 anos, e da filha, Maria Carolina, de 8 meses. As vítimas morreram em um acidente de moto em Manaus (AM). O velório foi marcado por comoção, com familiares e amigos prestando homenagens emocionadas. O marido de Giovanna, João Vitor, pediu justiça e melhorias nas vias para evitar novas tragédias.