Mãe e filha ficam gravemente feridas após acidente envolvendo moto e caminhão De acordo com a perícia, o motorista do caminhão trocou de pista sem dar preferência a quem trafegava pela faixa da esquerda Amazonas Record|Do R7 10/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No bairro Cidade de Deus, em Manaus (AM), mãe e filha ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo a moto em que elas estavam e um caminhão. De acordo com a perícia, o motorista do caminhão trocou de pista sem dar preferência a quem trafegava pela faixa da esquerda. O caso está sob investigação policial, enquanto as vítimas seguem internadas.