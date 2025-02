Mais de 50 indígenas são resgatados após barco naufragar no Amazonas Incidente ocorreu na última quarta-feira (12) Amazonas Record|Do R7 17/02/2025 - 13h28 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma embarcação com 56 indígenas naufragou no Lago Grande, na região do Alto Javari, oeste do estado do Amazonas.

O cacique dessa comunidade conseguiu chegar até o primeiro pelotão especial de fronteira e uma equipe foi deslocada para resgatar o grupo.

Após o resgate, todos receberam suporte médico e, no dia seguinte (13), prosseguiram viagem até Atalaia do Norte, onde estava marcada uma reunião com lideranças indígenas. Ninguém ficou ferido.