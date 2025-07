Marinha fiscaliza comboios fluviais para reforçar segurança no Rio Madeira Operação ‘Ordem nos Rios’ tem verificado a documentação, a sinalização e os equipamentos de segurança das embarcações Amazonas Record|Do R7 17/07/2025 - 20h44 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h44 ) twitter

A Marinha do Brasil iniciou a Operação ‘Ordem nos Rios’ para aumentar a segurança da navegação no Rio Madeira, no Amazonas. A ação foca em comboios fluviais, verificando documentação, sinalização e equipamentos de segurança. Mais de 40 comboios já foram inspecionados, resultando em 12 notificações e 2 apreensões. As inspeções vão até 22 de julho.