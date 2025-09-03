Morador sai para trabalhar e dá de cara com jacaré na porta de casa em Manaus
O animal, que permaneceu no local das 4h às 9h da manhã, foi removido pelo Ibama
Um morador foi surpreendido por um jacaré na porta de casa no Parque 10, em Manaus (AM). O dono da residência, Manoel Albuquerque, estava saindo para o trabalho quando deu de cara com o animal, que permaneceu no local das 4h às 9h da manhã. O Ibama foi acionado e removeu o réptil, que apresentava estar bravo. A presença de animais silvestres na área é comum devido à proximidade com um igarapé.