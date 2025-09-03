Logo R7.com
Morador sai para trabalhar e dá de cara com jacaré na porta de casa em Manaus

O animal, que permaneceu no local das 4h às 9h da manhã, foi removido pelo Ibama

Amazonas Record|Do R7

Um morador foi surpreendido por um jacaré na porta de casa no Parque 10, em Manaus (AM). O dono da residência, Manoel Albuquerque, estava saindo para o trabalho quando deu de cara com o animal, que permaneceu no local das 4h às 9h da manhã. O Ibama foi acionado e removeu o réptil, que apresentava estar bravo. A presença de animais silvestres na área é comum devido à proximidade com um igarapé.

