Morador sai para trabalhar e dá de cara com jacaré na porta de casa em Manaus

Um morador foi surpreendido por um jacaré na porta de casa no Parque 10, em Manaus (AM). O dono da residência, Manoel Albuquerque, estava saindo para o trabalho quando deu de cara com o animal, que permaneceu no local das 4h às 9h da manhã. O Ibama foi acionado e removeu o réptil, que apresentava estar bravo. A presença de animais silvestres na área é comum devido à proximidade com um igarapé.