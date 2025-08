Moraes decreta prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por violar medidas cautelares Com a decisão, Bolsonaro terá celulares recolhidos e visitas restritas Amazonas Record|Do R7 04/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h53 ) twitter

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprir a proibição de uso das redes sociais. Bolsonaro teria divulgado mensagens, por meio de perfis de filhos e aliados, incentivando ataques ao STF e apoio à intervenção estrangeira. Com a decisão, ele terá celulares recolhidos e visitas restritas.