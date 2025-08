Motociclista morre ao tentar ultrapassar carreta próximo à Base Aérea de Manaus Além da fatalidade, o acidente causou congestionamento na área Amazonas Record|Do R7 31/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h17 ) twitter

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito próximo à Base Aérea de Manaus (AM), na zona sul da capital. Testemunhas relataram que ele tentou ultrapassar uma carreta, colidiu com o veículo e faleceu no local. Além da fatalidade, o acidente causou congestionamento na área.