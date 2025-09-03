Motorista é socorrido após capotar carro na Av. Coronel Teixeira, em Manaus Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após o veículo colidir com outro carro Amazonas Record|Do R7 03/09/2025 - 20h43 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h43 ) twitter

Um motorista capotou o carro na Avenida Coronel Teixeira, no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus (AM). Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após o veículo colidir com outro carro. A esposa do motorista foi até o local e acompanhou o marido até o hospital. Ele foi atendido consciente e sem lesões graves. Uma perícia investigará o ocorrido.